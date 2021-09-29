Тина Кароль о том, как едва не задохнулась: "Оно начало меня душить, а в комнате никого"

Тогда звезда готовилась к своему сольному концерту "Интонации".
Известная украинская певица и экс-тренер "Голосу країни" Тина Кароль, которая недавно назвала свои вредные привычки, вспомнила, как чуть не задохнулась.
Это произошло тогда, когда звезда готовилась к своему сольному концерту "Интонации". В своем выступлении артистка хотела показать дуальность личности, многогранность женщины.
Поэтому Тина планировала, чтобы танцовщицы шоу были как будто бы ее двойниками. Чтобы этого достичь, артистка думала сделать силиконовые маски.
"Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет ", — вспомнила исполнителя.
Тина признается на YouTube-канале, что у нее тогда началась паническая атака. Она пыталась их как-то позвать.
"Они пришли, сказали, если снимем гипс, то маска не получится. Я дала понять, что гипс снимаем. Они то сделали те маски. Они были такие ужасные. Поэтому мы отказались от этой идеи", — рассказала артистка.
Зато двойников знаменитость таки сделала. На концерте у танцовщиц и Тины были одинаковые прически, наряды и у всех были накрашены губы красной помадой.
Напомним, недавно Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях. У певицы есть новое увлечение.