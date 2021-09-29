Тина Кароль о том, как едва не задохнулась: "Оно начало меня душить, а в комнате никого"

Тина Кароль о том, как едва не задохнулась: "Оно начало меня душить, а в комнате никого"

Тогда звезда готовилась к своему сольному концерту "Интонации".

Известная украинская певица и экс-тренер "Голосу країни" Тина Кароль, которая недавно назвала свои вредные привычки, вспомнила, как чуть не задохнулась.

Это произошло тогда, когда звезда готовилась к своему сольному концерту "Интонации". В своем выступлении артистка хотела показать дуальность личности, многогранность женщины.

Концерт Тины Кароль / скриншот с видео

Поэтому Тина планировала, чтобы танцовщицы шоу были как будто бы ее двойниками. Чтобы этого достичь, артистка думала сделать силиконовые маски.

"Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет ", — вспомнила исполнителя.

Тина признается на YouTube-канале, что у нее тогда началась паническая атака. Она пыталась их как-то позвать.

"Они пришли, сказали, если снимем гипс, то маска не получится. Я дала понять, что гипс снимаем. Они то сделали те маски. Они были такие ужасные. Поэтому мы отказались от этой идеи", — рассказала артистка.

Концерт Тины Кароль / скриншот с видео

Зато двойников знаменитость таки сделала. На концерте у танцовщиц и Тины были одинаковые прически, наряды и у всех были накрашены губы красной помадой.

Напомним, недавно Тина Кароль шокировала видео, как стоит на гвоздях. У певицы есть новое увлечение.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку