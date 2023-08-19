Тина Кароль обматерила россиян прямо со сцены: "Пошли в ср*ку"

Артистка не удержала эмоций из-за воздушных тревог во время ее выступления.

Певица Тина Кароль находится в концертном туре по городам Украины.

Недавно выступление исполнительницы в Чернигове чуть не сорвала воздушная тревога. Кароль только вышла на сцену, как несколько раз раздалась сирена. В тот момент звезда не удержала эмоций и просто со сцены обматерила российских оккупантов, из-за которых мы уже полтора года не можем спокойно жить.

"Пусть идут они в ср*ку. Итак, сегодня будет полноценный концерт и все равно что. Понятно? Спасибо всем вам, вы необыкновенные" – сказала Тина со сцены, а присутствующие в зале зрители поддержали ее громкими аплодисментами.

Тина Кароль послала россиян со сцены во время концерта в Чернигове

Поклонники были солидарны с Тиной:

А действительно, пусть идут в ж*пу

Лучшая. Слава Украине

Еще одна базовая фраза от Тины в арсенале

Позже артистка вышла к зрителям босиком, в широких брюках, топе и пиджаке и призналась, что это не ее одежда: "Я нашла чью-то одежду. Это не моя одежда. Я пришла в трениках. Я у кого-то попросила", – призналась артистка, чем рассмешила фанатов в зале.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль снялась в семейной фотосессии со своим 14-летним сыном Вениамином и ошеломила сходством парня с умершим отцом.

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