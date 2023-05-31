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Тина Кароль обнаженной показалась в постели и взбудоражила воображение фанов

Тина Кароль обнаженной показалась в постели и взбудоражила воображение фанов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
714
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль обнаженной показалась в постели и взбудоражила воображение фанов

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась пикантной фотографией.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими свежими фотографиями из повседневной жизни.

В своем Telegram-канале артистка разместила серию снимков, на которых изображена на студии во время съемок, в грузинском ресторане возле тарелки с огромным хачапури. Впрочем, наибольший интерес у поклонников звезды вызвала фотография, где Кароль обнаженной игриво позирует в постели.

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина изображена без макияжа и, вероятно сделала это селфи, когда только проснулась. Фаны отметили, что их кумир выглядит непревзойденно: "Этот новый молодежный стиль вам так идет", "красавица как всегда", "красивая до глубины души", "невероятная девушка".

Тина Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, на днях Тина Кароль также делилась с фанами красивыми фотографиями со студийных съемок. На кадрах певица позирует в нежном розовом платье-комбинации с необычным элементом в виде черной ленты на груди.

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Дата публикации
Просмотры
714
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