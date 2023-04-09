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Тина Кароль объяснила, почему не будет переводить свои русскоязычные песни на украинский

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2303
Время на прочтение
2 мин
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Тина Кароль объяснила, почему не будет переводить свои русскоязычные песни на украинский

Тина Кароль

Артистка полностью отказалась от композиций, которые она поет на российском языке.

У певицы Тины Кароль есть в своем репертуаре немало русскоязычных хитов.

Как началась полномасштабная война, артистка от этих песен полностью отказалась и заверила, что больше не будет их исполнять. Также Тина отказалась переводить треки. По словам артистки, сделать красивый перевод песни – это сложно. Исполнительнице нравится, когда поклонники могут спеть ее русскоязычный трек на украинском, но сама она этого делать не будет.

Тина Кароль / ©
Тина Кароль

"На полке лежат более десятка хитов. Это не промежуточные песни, это хиты. Это мой выбор. Не все они переводятся. Особенно, манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Вот кто обратится, я тому готова дать право выполнять ее по-украински. Сама я не буду делать этого, пока я не собираюсь", — рассказала звезда в интервью на YouTube-канале NM.

Тина Кароль объяснила, что потеряла какую-то часть аудитории, которая слушала именно ее русскоязычные треки. Впрочем, это было сознательное решение артистки в информационной войне.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Это один из моих сопротивлений, один из моих шагов в этой информационной войне. Это очень сложно было на самом деле. Отказываешься от репертуара - какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, потому что я на 100% отдана своему государству", — подчеркнула Кароль.

Напомним, что недавно артистка побывала на телевидении в Молдове. Там знаменитость рассказывала местным изданием правду о войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2303
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