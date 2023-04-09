Тина Кароль объяснила, почему не будет переводить свои русскоязычные песни на украинский

У певицы Тины Кароль есть в своем репертуаре немало русскоязычных хитов.

Как началась полномасштабная война, артистка от этих песен полностью отказалась и заверила, что больше не будет их исполнять. Также Тина отказалась переводить треки. По словам артистки, сделать красивый перевод песни – это сложно. Исполнительнице нравится, когда поклонники могут спеть ее русскоязычный трек на украинском, но сама она этого делать не будет.

Тина Кароль

"На полке лежат более десятка хитов. Это не промежуточные песни, это хиты. Это мой выбор. Не все они переводятся. Особенно, манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Вот кто обратится, я тому готова дать право выполнять ее по-украински. Сама я не буду делать этого, пока я не собираюсь", — рассказала звезда в интервью на YouTube-канале NM.

Тина Кароль объяснила, что потеряла какую-то часть аудитории, которая слушала именно ее русскоязычные треки. Впрочем, это было сознательное решение артистки в информационной войне.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Это один из моих сопротивлений, один из моих шагов в этой информационной войне. Это очень сложно было на самом деле. Отказываешься от репертуара - какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, потому что я на 100% отдана своему государству", — подчеркнула Кароль.

Напомним, что недавно артистка побывала на телевидении в Молдове. Там знаменитость рассказывала местным изданием правду о войне в Украине.

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