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Тина Кароль объяснила, почему среди участников нацотбора на "Евровидение" нет раскрученных артистов

Тина Кароль объяснила, почему среди участников нацотбора на "Евровидение" нет раскрученных артистов

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Исполнительница назвала две основные причины.

Украинская певица Тина Кароль, которая в этом году стала продюсером Национального отбора на "Евровидение-2025", объяснила, почему ни один из именитых артистов не подавал заявление на участие в конкурсе.

Речь идет именно об исполнителях, которые уже есть большая популярность и немалая аудитория. Кароль в комментарии Анне Тульевой объяснила, что артисты с опытом разбираются в подводных камнях. Продюсер шоу считает, что исполнители не спешат подавать заявку на участие в нацотборе, ведь понимают, что "Евровидение" – это дорого. В случае победы, поездка на международную сцену станет артисту в немалую сумму.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ни один артист, у которого более или менее раскрученное имя, не подал свою заявку. Наверное, это связано с тем, что артист, который на сцене и хорошо разбирается в смете каждого выхода на сцену и бекстейджевой работы, понимает, что "Евровидение" – это дорого. Дорого именно для артиста", — убеждена Кароль.

Также есть другая причина, почему некоторые артисты не могут подавать заявку на участие в конкурсе. Это связано с поездками в Россию после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. По правилам "Суспільного", артисты, который были в РФ после 2014 года, не могут представлять страну на "Евровидении".

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Многие артисты, которые не могут подать свои заявки из-за правил, которые существуют от "Суспільного". Это пересечение границы. И это уже, знаете, их личное дело, мы это не комментируем. Я это не комментирую", — добавила продюсер шоу.

Тем не менее, Тина Кароль убеждена, что благодаря нацотбору на "Евровидение" на украинской сцене засияют новые имена и талантливые артисты смогут заявить о себе.

Напомним, в настоящее время в Украине активно готовятся к Национальному отбору. Недавно стало известно, кто претендует стать членами жюри конкурса.

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