Тина Кароль очаровала фанов солнечными селфи с легким макияжем

Исполнительница порадовала новым контентом.
Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников свежими фотографиями.
Артистка время от времени делится фотографиями и мыслями в своем Telegram-канале. На этот раз Тина опубликовала солнечные фото, на которых позировала с легким макияжем и укладкой напротив окна.
На некоторых фото Кароль смотрела прямо в камеру, а на другом кадре наоборот отвела глаза в сторону. Также, чтобы разнообразить подборку, знаменитость совершила несколько кадров с черно-белым фильтром. А вот подпись под ними Тина решила не оставлять.
Поклонники исполнительницы поспешили сделать ей множество комплиментов по отношению к великолепному внешнему виду.
- Невероятно красивая!
- Тина всегда на высоте!
- Тина, ты просто великолепна!
Напомним, недавно Тина Кароль ошеломила фанов во время концерта соблазнительными танцами на каблуках и эффектным шпагатом.
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