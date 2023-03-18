Тина Кароль очаровала фанов солнечными селфи с легким макияжем

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников свежими фотографиями.

Артистка время от времени делится фотографиями и мыслями в своем Telegram-канале. На этот раз Тина опубликовала солнечные фото, на которых позировала с легким макияжем и укладкой напротив окна.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

На некоторых фото Кароль смотрела прямо в камеру, а на другом кадре наоборот отвела глаза в сторону. Также, чтобы разнообразить подборку, знаменитость совершила несколько кадров с черно-белым фильтром. А вот подпись под ними Тина решила не оставлять.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Поклонники исполнительницы поспешили сделать ей множество комплиментов по отношению к великолепному внешнему виду.

Невероятно красивая!

Тина всегда на высоте!

Тина, ты просто великолепна!

Напомним, недавно Тина Кароль ошеломила фанов во время концерта соблазнительными танцами на каблуках и эффектным шпагатом.

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