Тина Кароль опровергла информацию о том, что пошла на работу к Поплавскому

Артист уже дал комментарий.
В начале февраля ректор КНУКиМ Михаил Поплавский сообщил, что украинская певица Тина Кароль стала заведующей кафедры эстрадного пения.
Впрочем, в программе "Світське життя" Тина Кароль опровергла эту информацию. Она рассказала, что Михаил Михайлович действительно предложил ей эту должность, однако пока у певицы нет на это времени.
"Это хороший жест мужчины. Он предложил, и вот... На самом деле, если серьезно, то я могу. Я действительно умею. Но вести журналы я пока... Еще есть чем заняться", — рассказала Кароль.
А вот Михаил Поплавский продолжает настаивать на том, что певица с первого сентября будет заведующей кафедрой.
"Мы переговорили, какая перспектива может быть. Тина Кароль как народная артистка должна быть на должности профессора, заведующей кафедрой. Она может приступить к своим обязанностям с первого сентября 2022 года", — прокомментировал Поплавский.
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