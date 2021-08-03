Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска в Исландии с сыном

Певица с Вениамином наслаждаются невероятными пейзажами.
Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми эффектными видео из летнего отпуска в прохладной Исландии, где она отдыхает с сыном.
Так, артистка и 12-летний Вениамин уже посетили водопады, в частности, Свартифосс, который также называют "черным водопадом".
Кроме того, Тина и Веня махнули на ледник. Там исполнительница показала невероятные пейзажи и как ест лед. Этими роликами поделился официальный фан-клуб звезды в Instagram.
Похоже, знаменитость в восторге от путешествия, поскольку, по ее лице постоянно улыбка. Это заметили и фанаты Кароль.
- Как же приятно смотреть на человека, который наполнен и сияет изнутри! Смотришь и улыбаешься
- В Тиночки романтическая душа, как была и у Жени!
- Какая малышка
- Классная
Напомним, ранее Тина Кароль показала подросшего сына-копию мужа. Вениамин растет очень умным мальчиком.