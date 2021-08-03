Тина Кароль ошеломила эффектными видео из отпуска в Исландии с сыном

Певица с Вениамином наслаждаются невероятными пейзажами.

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми эффектными видео из летнего отпуска в прохладной Исландии, где она отдыхает с сыном.

Так, артистка и 12-летний Вениамин уже посетили водопады, в частности, Свартифосс, который также называют "черным водопадом".

Кроме того, Тина и Веня махнули на ледник. Там исполнительница показала невероятные пейзажи и как ест лед. Этими роликами поделился официальный фан-клуб звезды в Instagram.

Похоже, знаменитость в восторге от путешествия, поскольку, по ее лице постоянно улыбка. Это заметили и фанаты Кароль.

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Напомним, ранее Тина Кароль показала подросшего сына-копию мужа. Вениамин растет очень умным мальчиком.

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