Тина Кароль ошеломила исполнением сложной асаны с йоги и раскрыла секрет своей стройности

Украинская певица Тина Кароль решила откровенно пообщаться с поклонниками.

Фанаты поставили немало вопросов, в частности, они не обошли вниманием безупречную физическую форму артистки. У Кароль поинтересовались, как у нее получается быть такой стройной.

Певица не стала скрывать, а честно призналась, как следит за физической формой. В общем, Тина Кароль занимается йогой, к тому же она выбрала один из самых сложных стилей – аштанга. Также знаменитость настраивает свое мышление.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, Тина Кароль на свежем фото тоже продемонстрировала, как занимается йогой. Артистка выполнила одну из самых сложных асан – скрестила ноги и полностью подняла себя лишь руками.

Напомним, недавно Тина Кароль вместе с 15-летним сыном наслаждалась отдыхом в Карпатах. Артистка показывала, чем именно они занимались, а также, как она закалялась. К слову, певица просто босиком ходила по полу, который был покрыт снегом.

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