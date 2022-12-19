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Тина Кароль ошеломила, как ее благотворительный фонд во время войны помогает Украине

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Тина Кароль ошеломила, как ее благотворительный фонд во время войны помогает Украине

Тина Кароль / Фото: Getty Images

Также артистка наградила детей, которое приближают Украину к победе.

В День святого Николая, 19 февраля, певица Тина Кароль вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским вручили подарки юным украинцам, которые проявили смелость и героизм во время войны.

Среди награжденных – дети, которые помогают полицейским, спасателям, нацгвардийцам и пограничникам давать отпор врагу. Каждый и каждая из награжденных делает свой маленький, но значительный вклад в будущую победу Украины.

Тина Кароль и Денис Монастырский / ©
Тина Кароль и Денис Монастырский

"Ваши истории вдохновляют не только меня, но и весь наш большой коллектив и всю страну. Это непростое время показывает, что герои среди нас", – отметил министр внутренних дел.

Вместе с министром внутренних дел детей-героев награждала украинская певица Тина Кароль.

"Среди вас точно есть будущие министры, певицы, врачи, а возможно и президент. Каждый из вас уже сегодня стал личностью и, проявив чрезвычайную смелость, является неотъемлемой частью нашего государства", — прокомментировала артистка.

После награждения Тина Кароль в кругу с детьми спели композицию "Україна – це ти".

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Также 19 декабря Фонд Тины Кароль предоставил помощь Черкасскому областному онкологическому диспансеру, передав в детское отделение необходимый запас медикаментов и специальный холодильник для их хранения. В рамках своей деятельности фонд оказал помощь благодаря пожертвованию, полученному от сборов с концерта в поддержку Украины VOICE of PIACE, которое состоялось в Алматы в июле этого года.

"Бороться с болезнью на фоне войны — двойное испытание для наших детей. Дети, которые борются с онкологией, нуждаются в лекарстве немедленно, у них нет времени ждать завтра. Мой фонд приложит все усилия, чтобы наша помощь была своевременной", — говорит Тина Кароль. .

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Фонд певицы также обнародовал общественный отчет за 2022 год, согласно которому оказана помощь онкобольницам в Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Мукачево, Харькове, Луцке, Одессе, Львове и Дергаче на общую сумму более 1,5 млн гривен.

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Отдельным направлением работы фонда 2022 стала помощь украинцам, пострадавшим от военных действий России против Украины, а также поддержка детей военных.

В частности, Фонд Тины Кароль приобрел квартиру семьи 9-летнего Егора из Мариуполя, который вел дневник из оккупированного города; реализовал проект певицы "Школьный рюкзак", в рамках которого были закуплены необходимые школьные принадлежности для детей полка "Азов", которые пошли в первый класс; закупил автомобиль для разведывательной группы, где служит Даниэль Салем; приобрел утепленную форму для пограничных отрядов ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
683
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