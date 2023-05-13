Тина Кароль ошеломила роскошным красным платьем, в котором выступит на сцене "Евровидения-2023"

Поклонники певицы Тины Кароль с нетерпением ждут, когда она покажет свое выступление на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле.

Через 18 лет после участия исполнительницы в песенном конкурсе она снова исполнит свой хит Show me your Love, однако уже в новой аранжировке.

Сменить Тина решила не только песню, но и костюм, в котором будет выступать. Короткое белое платье с "Евровидение-2006" Кароль заменила роскошным красным платьем от украинского дизайнера FROLOV. Свой новый "огненный" образ певица продемонстрировала поклонникам.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

На сцене в Ливерпуле Тина появится в ярком красном платье с вырезами в форме сердца и глубоким декольте, украшенным россыпью стразов. Сексуальный образ также дополнят красные кружевные перчатки и колготки с блестками.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, что незадолго до выступления Тина Кароль сообщила, что с ее номером произошли некоторые проблемы. Однако команде удалось быстро все устроить и, по словам, Тины номер стал еще лучше.

Уже сегодня, 13 мая, в Ливерпуле состоится гранд-финал "Евровидения-2023". После жеребьевки стало известно, как будут выступать участники и под каким номером выйдет Украина на сцену.

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