Тина Кароль ошеломила стойкой в планке почти два часа и установила рекорд Украины

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль ошеломила стойкой в плане почти два часа и установила рекорд.

7 мая в Киеве отгремело уже шестой год подряд "Нашебачення". Шоу, в котором принимают участие множество украинских артистов, организовывают с целью сбора средств для украинских защитников.

В этом году в мероприятии приняла участие певица Тина Кароль. Артистка стояла в планке и пыталась установить рекорд Украины, и ей это удалось. Правда, есть один нюанс.

Отмечается, что в зале действительно присутствовали представители Книги рекордов Украины, которые фиксировали результаты. Тине удалось простоять в планке 1 час 54 минуты. Как отметил ведущий "Нашебачення" Фима Константиновский - это действительно рекорд: "Тина Кароль установила рекорд - 1 час 54 минут в планке. Новый рекорд Украины".

Тина Кароль на шоу "Нашебачення" / © скриншот с видео

Впоследствии свое слово взял и представитель Книги рекордов Украины. Он начал в официальном тоне, а потом с юмором дал понять, что это все шутка: "Как официальный человек - представитель Книги рекордов Украины - официально заявляю, что это все п**деж".

Кстати, о шутке свидетельствует и диплом, который вручили Тине Кароль, о феноменальном удержании планки. Там с юмором говорилось о том, что певица "избегала позу "планка" почти три часа".

Именно такой диплом получила Тина Кароль / © скриншот с видео

