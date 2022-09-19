Тина Кароль отреагировала на инициативу лишения звезд-предателей почетных званий

Исполнительница Тина Кароль прокомментировала инициативу лишения звезд-предателей почетных званий народных артистов Украины.

В общем, артистка считает, что это следует сделать. Если звезду есть за что лишать почетных званий, это должно произойти.

"Нормальная инициатива. Время изменилось, есть возможность расставить точки над и, акценты. Минкульт на то и министерство, чтобы вводить что-то новое, что-то менять и добавлять, но также награждать и лишать, если есть за что. Почему бы и нет", — прокомментировала Тина Кароль в эфире телемарафона.

"У всех сейчас контрнаступление!" Тина Кароль о войне, творчестве и планах

Также исполнительница ответила, что для нее означают почетные звания. По словам Кароль, если для некоторых артистов они не важны, то для нее – наоборот. Не только для певицы это имеет большое значение, но и для ее родителей, ведь так наглядно заметно, что она много чего сделала для государства.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Обычно артисты говорят, зачем это им нужно. На самом деле для меня это важно, и как для моих родителей. Моя мама чувствует, что ее ребенок сделал что-то особенное для государства. Когда я училась в музыкальном училище, то получала стипендию Верховной Рады. Для меня как для студентки это было важно, ведь я была единственной, кто ее получал. Так же и звания важны", — поделилась Кароль.

Читайте также: