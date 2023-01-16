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Тина Кароль отреагировала на слова Кристины Соловий, которая раскритиковала ее творчество

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2878
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль отреагировала на слова Кристины Соловий, которая раскритиковала ее творчество

Тина Кароль, Кристина Соловий

Ответ от исполнительницы не заставил себя долго ждать.

Певица Тина Кароль отреагировала на критику от исполнительницы Кристины Соловий, которая сказала, что "все ее самые популярные релизы – это российская музыка".

Реакция Кароль не заставила себя долго ждать. В фотоблоге артистка опубликовала фрагмент видео, где Кристина критикует ее творчество. Тина не была многословной, а добавила только два смайлика с улыбкой и смехом со слезами на глазах.

"Все будет хорошо", — подписала видео Кароль и добавила смайлик, на котором массируют голову, чтобы успокоиться.

Сдержанная реакция Тины Кароль на критику от Кристины Соловий / © instagram.com/tina_karol
Сдержанная реакция Тины Кароль на критику от Кристины Соловий / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, на днях Кристина Соловий высказала свою точку зрения о творчестве исполнительницы Тины Кароль. Артистка заявила, что не помнит ни одной украиноязычной композиции певицы, которая бы на нее повлияла. Более того, Соловий добавила, что все самые популярные хиты Кароль – это русская музыка.

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Дата публикации
Просмотры
2878
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