Тина Кароль отреагировала на смерть поэта Дмитрия Павлычко и спела "Два кольори"

Легендарного поэта не стало 29 января на 95-м году жизни.

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на смерть известного украинского поэта и автора песни "Два кольори" Дмитрия Павлычко.

Исполнительница опубликовала пост в Instagram-stories, в котором обратилась к Дмитрию Васильевичу. Певица поблагодарила, что он разрешил исполнять песню "Два кольори". Также Тина добавила, что это было честью для нее петь легендарную композицию

"Это было честью петь эту песню с вашего позволения. Вечная память. Эта песня объединяет украинцев от первого аккорда, и это наш гимн", — отметила артистка.

Фото: instagram.com/tina_karol

Также Тина в Instagram-stories опубликовала видео, где поет легендарную композицию "Два кольори". Правда, знаменитость несколько видоизменила слова, запев: "Блакитне — то любов, а жовте — то життя".

Тина Кароль поет "Два кольори" / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, 29 января ушел из жизни украинский поэт, общественно-политический деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Его не стало на 95-м году жизни.

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