Тина Кароль ответила на упреки, что саунд-продюсер ее нового альбома сотрудничает с российскими артистами

Отметим, что с украинским саунд-продюсером Аркадием Александровым Тина Кароль сотрудничает уже больше года.

Именно с ним Кароль создала свой альбом "Красиво", и именно с ним выпустила англоязычную пластинку "Scandal". Об этом артистка рассказала в своем Instagram, отметив Александрова в посту. Однако фанатов возмутил тот факт, что в шапке профиля саунд-проюсера указано, что он сотрудничает с российскими артистами-путинистами Анной Седоковой, Zivert, Димой Биланом.

Аркадий Александров / Фото: instagram.com/arkasha_musiq

Кароль отреагировала на упреки. Певица отметила, что Александров резко осуждает войну в Украине и открыто говорит о своей позиции:

"В англоязычный альбом Тины Кароль Scandal вошли песни, написанные в 2020-2021 году. Автором песен является Тина Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым, в адрес которого сегодня прозвучали "упреки". Отметим, что Александров неоднократно подчеркивал Тине свою непоколебимую позицию относительно войны в Украине, прямо осуждая полномасштабную войну россии против Украины и не посещал страну-агрессора с 1999 года. Над адаптацией текста англоязычного альбома Scandal работала Яна Майороникова, потому что с начала войны Тина Кароль не исполняет русскоязычные песни, какими бы большими хитами они ни были", — прокомментировали в пресс-службе Кароль, пишет "Новое время".

Кстати, со своего поста Тина Кароль убрала отметку с Аркадием Александровым.

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