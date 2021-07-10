Тина Кароль ответила, не боится ли травли зоозащитников из-за выступления на сцене с питоном

Артистка прокомментировала свое выступление на Atlas Weekend.

Украинская певица Тина Кароль, которая стала хедлайнером первых дней фестиваля Atlas Weekend, выступила с королевским питоном.

В программе "Світське життя" звезда ответила, не боится ли травли зоозащитников из-за того, что взяла на сцену змею.

"Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы", — отметила исполнительница.

Причиной страха перед змеями стал неприятный инцидент в США. Курьез произошел в каньоне Антилопа во время фотосессии звезды. Тогда на нее чуть не напала калифорнийская гремучая змея.

Напомним, Потап и Тина Кароль поссорились из-за шутки рэпера. Артистку задели слова группы MOZGI.

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