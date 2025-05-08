Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая публично подколола ее: "И поперек стою"

Оля Полякова и Тина Кароль

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Украинская певица Тина Кароль ответила своей коллеге Оле Поляковой, которая публично подколола ее.

В новом выпуске "Дорослих дівчта" Полякова спародировала аштанга-позы артистки. На что Маша Ефросинина ответила, что просто Кароль "стоит у нее поперек горла". Оля Полякова тогда ее поправила. Исполнительница отметила, что коллега "стоит у нее поперек дороги".

Оля Полякова спародировала Тину Кароль / © скриншот с видео

Тина Кароль отреагировала на такой подкол. Артистка с юмором отметила, что "здесь стою и поперек стою". Также исполнительница высказалась и о шоу "Дорослі дівчата". Певица, похоже, загорелась попасть на проект Оля Поляковой и Маши Ефросининой и пообщались с ними.

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"Так что, может, сходить к девушкам на болтовню", - отметила артистка.

Пост Тины Кароль / © t.me/tinakarolofficial

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась своими секретами красоты. В частности, артистка призналась, что помогает ей худеть. Оказывается, исполнительница соблюдает два важных правила, а также уже в течение 20 лет сидит на диете. Также Тина Кароль заверила, что работает над своим телом сама и не обращается к аппаратным процедурам.