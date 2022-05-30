Тина Кароль ответила, почему ее 67-летний отец решил пойти служить на фронт

Тина Кароль ответила, почему ее 67-летний отец решил пойти служить на фронт

Пока украинская певица Тина Кароль дает благотворительные концерты в поддержку Украины, ее 67-летний отец защищает страну от российских оккупантов.

Исполнительница призналась, что ее папа просил об этом не рассказывать. Впрочем, кое-чем она поделилась.

Отец Кароль решил пойти воевать, ведь хорошо разбирается в военном деле и может своими знаниями помочь молодым защитникам.

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались (в Украине – ред.). Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – рассказала Кароль в эфире телемарафона.

Родители Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, отцу Тины Кароль 67 лет, так что он мог беспрепятственно покинуть Украину. Впрочем, несмотря на то, что общая мобилизация в стране от 18 до 60 лет, папа певицы присоединился к добровольцам территориальной обороны.

Исполнительница признавалась, что принять решение папы было непросто. Впрочем, по ее словам, это его выбор.

Напомним, сама Кароль ездит по странам мира, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины и рассказывает об ужасной войне, которую развязала Россия.

Читайте также: