Тина Кароль ответила, почему ее 67-летний отец решил пойти служить на фронт

Пока украинская певица Тина Кароль дает благотворительные концерты в поддержку Украины, ее 67-летний отец защищает страну от российских оккупантов.
Исполнительница призналась, что ее папа просил об этом не рассказывать. Впрочем, кое-чем она поделилась.
Отец Кароль решил пойти воевать, ведь хорошо разбирается в военном деле и может своими знаниями помочь молодым защитникам.
"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались (в Украине – ред.). Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – рассказала Кароль в эфире телемарафона.
Отметим, отцу Тины Кароль 67 лет, так что он мог беспрепятственно покинуть Украину. Впрочем, несмотря на то, что общая мобилизация в стране от 18 до 60 лет, папа певицы присоединился к добровольцам территориальной обороны.
Исполнительница признавалась, что принять решение папы было непросто. Впрочем, по ее словам, это его выбор.
Напомним, сама Кароль ездит по странам мира, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины и рассказывает об ужасной войне, которую развязала Россия.
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