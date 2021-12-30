Тина Кароль озадачила фразой о своем семейном положении

Артистка заинтриговала поклонников.

Украинская певица Тина Кароль в последнее время все больше подогревает слухи о своих новых отношениях.

В частности, поклонники начали подозревать, что у звезды есть любимый после того, как в одной программе, где была задача прочитать любимое детское стихотворение, Кароль рассказала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу". Также певица не раз говорила о том, что хочет родить дочь.

Теперь же артистка посетила студию шоу "Сніданок з 1+1". В выпуске знаменитость, в частности, показала, как можно приворожить бойфренда. В ходе разговора Кароль сказала, что она "не замужем по официальной версии".

instagram.com/tina_karol

"Расскажу, как можно на Новый год что-то там приворожить. Это глупости, но может сработает. Берем кольцо и одеваем его на елочку. По официальной версии незамужем я, поэтому я и надену. Ля-ля-ля, все извините. Одеваешь на елку. и загадываешь, чтобы принц появился в 2022 году", – поделилась звезда.

А на днях Кароль ответила "Звездном пути", узнает ли Украина, если певица во второй раз выйдет замуж: "Нет, это будет секрет".

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