Тина Кароль почтила память покойного мужа: "Все, как ты хотел"

Тина Кароль почтила память покойного мужа: "Все, как ты хотел"

Сегодня Евгению Огиру исполнился бы 41 год.

Украинская певица Тина Кароль почтила память покойного мужа.

Так, сегодня, 14 августа, Евгению Огиру исполнился бы 41 год. В сторис на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала архивный снимок с продюсером и отцом их сына Вениамина. На фото Кароль с короткими кудрявыми волосами позирует возле своего мужа, опираясь ему на плечо.

Тина Кароль и Евгений Огир / instagram.com/tina_karol

Публикацию артистка дополнила трогательным обращением к Евгению.

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность", — подписала фото Кароль.

Отметим, Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. За несколько месяцев певица родила мужу первенца Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 года муж Тины умер.

Напомним, 15 июня певица и Евгений Огир отпраздновали бы 13 годовщину брака. Тогда артистка показала щемящий ролик, на котором она была с их кольцами на шее.

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