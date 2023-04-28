Тина Кароль поделилась архивной фотографией с покойным мужем Евгением Огиром в годовщину его смерти

Продюсер ушел из жизни 10 лет назад.

28 апреля тяжелая дата для певицы Тины Кароль, ведь именно в этот день скончался ее муж, музыкальный продюсер Евгений Огир.

Исполнительница до сих пор с болью вспоминает о возлюбленном. В сторис в Instagram Тина поделилась печальной фотографией и рассказала, что кроме тяжелых новостей в стране она переживает личную потерю.

"Грустные новости. Печальный день (личное). Но наше сопротивление важно на всех фронтах. Держим строй", — написала Кароль.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

В следующей истории Кароль поделилась черно-белой фотографией Евгения и обратилась к нему.

"А ты смотри на меня", – коротко написала Тина.

Евгений Огир / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огир обвенчались в июне 2008 года, а уже через несколько месяцев у них родился сын Вениамин. Муж певицы скончался 28 апреля 2013 года в возрасте 33-х лет. Причиной смерти музыкального продюсера стал рак желудка.

Кроме сына от Кароль у Огира остался сын Евгений от предыдущего брака.

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