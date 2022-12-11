Тина Кароль поделилась грустными фото из гримерки и написала, почему должна быть сильной

Певица позволила фанам заглянуть за кулисы своих выступлений.

Украинская певица Тина Кароль поделилась новыми фотографиями и написала, почему остается сильной.

В своем Telegram-канале исполнительница опубликовала черно-белые фото из гримерки, на которых звезду сфотографировали тайком. Под подборкой Тина заговорила о своей силе и слабости.

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Слишком сильная, чтобы быть слабой. Слишком слабая, чтобы не быть сильной", — подписала фото Кароль.

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

А вот поклонникам певицы показалось, что на этих фотографиях исполнительница выглядит грустно и расстроено, поэтому решили ободрить ее в комментариях.

Выдержи, пожалуйста, время лечит и все будет хорошо!

Главное, не возвращайтесь в прошлое...

Сейчас всем тяжело, но все будет хорошо!

С такой жизненной позицией очень больно!

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, ранее Тина Кароль показала фото из студии звукозаписи и намекнула фанам, работающим над новой песней.

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