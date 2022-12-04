Тина Кароль поделилась щемящими кадрами с сыном и покойным мужем

Певица Тина Кароль поделилась очень щемящими кадрами со своим покойным мужем Евгением Огиром и сыном Вениамином.

На видео, которое исполнительница опубликовала в своем TikTok, она добавила два фото – одно с любимым, а второе с сыном. На этих кадрах видно, как сильно Вениамин похож на своего отца.

Ролик Тина коротко подписала тремя красными сердечками и сопроводила мелодией из своей песни "Намалюю тобі зорі".

Поклонники Кароль были очень тронуты видео от певицы. В комментариях они также отметили, что сын звезды растет копией Евгения.

Веня так похож на отца!

Это самое трогательное, что я видела.

Вениамин – копия папы!

Очень грустная история... но Веня такой красавец растет, как отец.

Напомним, Тина Кароль и ее продюсер Евгений Огир поженились в 2008 году. В том же году у пары родился сын Вениамин. 28 апреля 2013 года муж Тины Кароль ушел из жизни из-за рака желудка.

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