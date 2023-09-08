Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным танцором: пару застали в центре Киева

Пара держалась за руки во время прогулки по Киеву

Певице Тине Кароль приписывают роман с известным украинским хореографом Дмитрием Жуком.

Слухи о романтических отношениях звезд начали активно распространяться по Сети после того, как пару вместе застали на прогулке в Киеве.

На видео, появившемся на фан-страницах Кароль, певица нежно держала танцора за руку, во время прогулки. Но, как только пара вышла из переулка на людную улицу, Тина немного отошла от Дмитрия.

Поклонники певицы сразу же начали предполагать, что между артистами может быть нечто большее, чем просто дружба и сотрудничество. Однако некоторые из фанатов считают, что хореограф просто помог Тине идти на высоких каблуках по брусчатке.

Тину Кароль заподозрили в романе с известным хореографом

Отметим, что уже не первый раз поклонники обсуждают возможный роман Кароль и Жука. Первые слухи об отношениях между артистами появились после того, как Тина принялась продюсировать Дмитрия в рамках проекта "Молодая кровь". Кроме того, танцор продолжает выступать вместе с певицей в ее шоу-балете.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Так недавно в Киеве Кароль и Жук показали страстные танцы на сцене во время сольного концерта артистки. А до этого Сеть удивило видео, на котором 14-летний сын Тины устроил "сцену ревности" звездной маме прямо в ресторане из-за ее танцев с хореографом.

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