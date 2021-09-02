Тина Кароль похвасталась достижениями сына в английской школе

Вениамин достигает успехов в учебе.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала, как ее сын учится за границей, похвасталась достижениями Вениамина в английской школе.

Так, в сторис своей странице в Instagram звездная мама разместила кадр с мальчиком, который держит кубок в руке. Вероятно, 12-летний мальчик позирует на фото на лестнице своей школы.

Сын Тины Кароль / instagram.com/tina_karol

"За достижения в учебе. Мое все", — подписала фото Тина.

Отметим, что сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин поехал за границу в 8 лет. Ранее певица делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском. Также по словам звездной мамы, сын русский забыл, по-украински говорит, но уже с акцентом.

Напомним, Тина Кароль очень гордится своим сыном. Хотя мальчик живет и учится за границей, артистка старается проводить с ним свое свободное время. Недавно исполнительница показала, как отдыхала с сыном в прохладной Исландии.

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