Тина Кароль похвасталась обручальным кольцом на безымянном пальце: фанаты заподозрили свадьбу
Артистка заинтриговала переменами в личной жизни.
Украинская певица Тина Кароль спровоцировала слухи о своей свадьбе.
Такие сплетни возникли не на пустом месте. Исполнительница в своем Tik Tok опубликовала довольно загадочный ролик. На видео Тина Кароль была одета в белом пеньюаре и демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Ролик артистка особо комментировать не стала, лишь загадочно отметила: "А что же будет...". При этом видео певица дополнила песней британской исполнительницы RAYE - Where Is My Husband?, что в переводе "Где мой муж?".
Поклонники Тины Кароль уже начали делиться своими теориями. Фанаты считают, что в личной жизни исполнительницы наступили кардинальные перемены. Некоторые предполагают, что таким образом артистка намекает на свадьбу.
Интересно, свадьба будет, а с кем?
Поздравляю невесту! Очень хочется, чтобы ты была по-настоящему счастлива!
Тина Григорьевна, вы от нас что-то скрываете?
Однако другие пользователи были убеждены, что таким образом Тина Кароль намекает, каким будет ее клип на песню "Небесами".
Напомним, недавно солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец с обручальным кольцом на руке намекнул на вторую женитьбу. Артист еще летом сделал предложение возлюбленной Юлиане Корецкой.