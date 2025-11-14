Тина Кароль похвасталась обручальным кольцом на безымянном пальце: фанаты заподозрили свадьбу

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль спровоцировала слухи о своей свадьбе.

Такие сплетни возникли не на пустом месте. Исполнительница в своем Tik Tok опубликовала довольно загадочный ролик. На видео Тина Кароль была одета в белом пеньюаре и демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Ролик артистка особо комментировать не стала, лишь загадочно отметила: "А что же будет...". При этом видео певица дополнила песней британской исполнительницы RAYE - Where Is My Husband?, что в переводе "Где мой муж?".

Тина Кароль

Поклонники Тины Кароль уже начали делиться своими теориями. Фанаты считают, что в личной жизни исполнительницы наступили кардинальные перемены. Некоторые предполагают, что таким образом артистка намекает на свадьбу.

Интересно, свадьба будет, а с кем?

Поздравляю невесту! Очень хочется, чтобы ты была по-настоящему счастлива!

Тина Григорьевна, вы от нас что-то скрываете?

Однако другие пользователи были убеждены, что таким образом Тина Кароль намекает, каким будет ее клип на песню "Небесами".

Напомним, недавно солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец с обручальным кольцом на руке намекнул на вторую женитьбу. Артист еще летом сделал предложение возлюбленной Юлиане Корецкой.