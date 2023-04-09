Тина Кароль похвасталась подарком от фанатов, где изображена в объятиях загадочного мужчины

Артистка позировала в нем на улице

Певица Тина Кароль получила неожиданный подарок от своего фан-клуба.

Почитатели подарили исполнительнице джинсовую куртку, на которой была нарисована сама Тина в объятиях незнакомца. Стильным подарком Кароль похвасталась у сторис в Instagram.

Исполнительница добавила коллаж из четырех фото, на которых позировала в casual-образе с новой курткой, дополненной черными лосинами, белыми кроссовками с высокими носками и очками.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Спасибо, фантина и дантина", — обратилась к поклонникам Кароль.

Презент артистке сделали ее поклонники из так называемых клубов "фантина" и "дантина". Последние поддерживают еще и певца Дана Балана. Так что возможно, что на рисунки они хотели показать их вместе.

Во время судейства исполнителей в шоу "Голос страны" активно ходили слухи об их романтических отношениях и сами Тина и Дан подогревали новости. Впрочем, никаких официальных заявлений о своем романе пара не делала.

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