Тина Кароль похвасталась подарком от фанатов, где изображена в объятиях загадочного мужчины

Артистка позировала в нем на улице
Певица Тина Кароль получила неожиданный подарок от своего фан-клуба.
Почитатели подарили исполнительнице джинсовую куртку, на которой была нарисована сама Тина в объятиях незнакомца. Стильным подарком Кароль похвасталась у сторис в Instagram.
Исполнительница добавила коллаж из четырех фото, на которых позировала в casual-образе с новой курткой, дополненной черными лосинами, белыми кроссовками с высокими носками и очками.
"Спасибо, фантина и дантина", — обратилась к поклонникам Кароль.
Презент артистке сделали ее поклонники из так называемых клубов "фантина" и "дантина". Последние поддерживают еще и певца Дана Балана. Так что возможно, что на рисунки они хотели показать их вместе.
Во время судейства исполнителей в шоу "Голос страны" активно ходили слухи об их романтических отношениях и сами Тина и Дан подогревали новости. Впрочем, никаких официальных заявлений о своем романе пара не делала.
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