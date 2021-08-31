Тина Кароль похвасталась сыном в шароварах и вышиванке в школе в Англии

Вениамин учится за границей.
Украинская певица Тина Кароль, которая недавно вернулась из отпуска с сыном в Исландии, показала будни Вениамина.
Так, в сторис своей страницы в Instagram звездная мама разместила кадр с мальчиком, который после каникул уехал в Великобританию, где учится. Похоже, в Англии учебный год уже начался.
На снимке 12-летний Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки — в национальных украинских костюмах и веночках.
"Горжусь! Украина — это мы! Англия, 2021", — подписала фотографию Тина Кароль.
Отметим, что сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин поехал за границу в 8 лет. Ранее певица делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском. Также, по словам звездной мамы, сын русский забыл, по-украински говорит, но уже с акцентом.