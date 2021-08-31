Тина Кароль похвасталась сыном в шароварах и вышиванке в школе в Англии

Тина Кароль похвасталась сыном в шароварах и вышиванке в школе в Англии

Вениамин учится за границей.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно вернулась из отпуска с сыном в Исландии, показала будни Вениамина.

Так, в сторис своей страницы в Instagram звездная мама разместила кадр с мальчиком, который после каникул уехал в Великобританию, где учится. Похоже, в Англии учебный год уже начался.

На снимке 12-летний Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки — в национальных украинских костюмах и веночках.

Сын Тины Кароль в Англии в школе / instagram.com/tina_karol

"Горжусь! Украина — это мы! Англия, 2021", — подписала фотографию Тина Кароль.

Отметим, что сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Вениамин поехал за границу в 8 лет. Ранее певица делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском. Также, по словам звездной мамы, сын русский забыл, по-украински говорит, но уже с акцентом.

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