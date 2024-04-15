Тина Кароль показала архивные кадры с Аллой Пугачевой и публично обратилась к ней

Артистка ошеломила кадрами, на которых исполнительница поет на украинском.
Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает день рождения.
По случаю 75-летия исполнительницы ее поздравило немало друзей и коллег. В частности, певица Тина Кароль также присоединилась к поздравлениям. Так, украинская артистка опубликовала архивное видео, на котором предстает рядом с именинницей. В кадре звезда обещает "никогда не подвести" Аллу Пугачеву.
Кроме того, Кароль в юбилей примадонны показала фрагменты ее давнего концерта и удивила, как Алла Борисовна на сцене в свое время исполняла украинскую народную "Пісню про рушник" авторства Андрея Малышко.
Также на видео Тина оставила самую главную цитату именинницы, которой можно охарактеризовать всю ее жизнь.
"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда ненавидела. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами…", — процитировала певица Пугачеву.
Напомним, недавно муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин нежно поздравил любимую с днем рождения и ошеломил ее молодым видом на свежем селфи.
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