Тина Кароль показала архивные кадры с Аллой Пугачевой и публично обратилась к ней

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает день рождения.

По случаю 75-летия исполнительницы ее поздравило немало друзей и коллег. В частности, певица Тина Кароль также присоединилась к поздравлениям. Так, украинская артистка опубликовала архивное видео, на котором предстает рядом с именинницей. В кадре звезда обещает "никогда не подвести" Аллу Пугачеву.

Кроме того, Кароль в юбилей примадонны показала фрагменты ее давнего концерта и удивила, как Алла Борисовна на сцене в свое время исполняла украинскую народную "Пісню про рушник" авторства Андрея Малышко.

Тина Кароль поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем

Также на видео Тина оставила самую главную цитату именинницы, которой можно охарактеризовать всю ее жизнь.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда ненавидела. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами…", — процитировала певица Пугачеву.

Напомним, недавно муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин нежно поздравил любимую с днем рождения и ошеломил ее молодым видом на свежем селфи.

Читайте также: