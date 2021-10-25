Тина Кароль показала эротические танцы с оружием в руках в тизере нового клипа

Тина Кароль показала эротические танцы с оружием в руках в тизере нового клипа

Артистка готовит горячую премьеру на трек "Двойной рай".

Украинская певица Тина Кароль представила тизер будущего клипа на композицию "Двойной рай" из свежего альбома артистки.

В тизере говорится, что клип выйдет на YouTube-странице исполнительницы 28 октября. В тизере Тина Кароль эротично танцует, заряжает оружие, а затем зрители видят мишень и пистолет. К слову, Тина Кароль также готовит новый альбом, премьера которого ожидается 29 октября.

Ранее Тина посвятила публикацию серии фото в Instagram премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.

"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", — написала она.

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