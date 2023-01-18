Тина Кароль показала фото с Денисом Монастырским и отреагировала на его гибель в Броварах

Сегодня утром, 18 января, в результате падения вертолета в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.

Певица Тина Кароль, которая была знакома с Монастырским, у себя в Instagram разместила совместное черно-белое фото с главой МВД и выразила соболезнования его семье:

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье соболезнования", — написала Кароль.

Тина Кароль и Денис Монастырский / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что сегодня, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. Вертолет упал на детский сад. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, среди них – один ребенок. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. На броту вертолета находилось руководство МВД – глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Напомним, что украинские звезды уже отреагировали на произошедшую в Броварах трагедию. Знаменитости выразили соболезнования родным и близким погибших.

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