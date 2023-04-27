Тина Кароль показала игривое красное платье, в котором выступит на "Евровидении-2023"

Певица Тина Кароль стала одной из приглашенных украинских артистов, которые выступят на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Как известно, в 2006 году артистка представляла нашу страну на конкурсе с песней "Show me your love" и заняла в финале седьмое место.

К своему выступлению на музыкальном первенстве Тина готовится тщательно и даже запустила дневник подготовки к "Евровидению-2023". Во время выступления Кароль исполнит конкурсный трек 2006 года Show me your love. Песня претерпела изменения и теперь будет в электронном звучании.

Тина Кароль на конкурсе "Евровидение" в 2006 году заняла седьмое место

Также артистка поделилась, каким будет ее образ. Над луком Кароль трудится украинский дизайнер Иван Фролов. Он показал эскиз платья Тины. По словам Фролова, он вдохновился выступлением исполнительницы в 2006 году:

"Больше красного. Наша задача выбрать этот красный цвет как основной, потому что это любовь и это символ Украины. Это будет точно с песней", — сказал дизайнер.

Иван Фролов показал платье Тины Кароль для "Евровидения-2023"

Впрочем, сначала у Кароль были сомнения по поводу такого яркого платья, поскольку оно достаточно праздничное, а в стране война. Но Фролов убедил певицу:

"Я понимаю волнение относительно того, что костюм яркий. Бесспорно он праздничный и нам сейчас трудно говорить о празднике. Но я прошу выбрать эту идею, потому что очень важно на сегодня показывать насколько мы крутые. Насколько мы мощны даже в условиях войны. Что у нас есть артисты, которые ни в чем не уступают мировым артистам. А даже в чем-то опережают, потому что условия, в которых мы работаем, значительно сложнее, чем у других артистов", — аргументировал дизайнер.

"Я с тобой согласна. Слезы, это все у нас и так есть. Мы должны показать то, чем мы гордимся", — согласилась Кароль.

Отметим, что вместе с Тиной Кароль в полуфиналах и финале "Евровидения-2023" выступят и такие украинские звезды, как Верка Сердючка, Alyosha, Мария Яремчук, Go_A, Джамала и другие.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В финале нашу страну представит дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel.