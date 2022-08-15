Тина Кароль показала, как 14-летней с длинными русыми волосами выступала под настоящим именем

Украинская певица Тина Кароль начала выступать на сцене еще совсем в юном возрасте.

Исполнительница Тина Кароль поделилась архивным видео.

В своем Instagram артистка показала, как выступала на сцене в 14-летнем возрасте. На сцене юная певица исполнила песню – "Твоя мелодія".

На видео артистку просто не узнать. Тина Кароль, которая еще не имела сценического имени и была Татьяной Либерман, выступала в черном латексном платье и с длинными русыми, собранными в хвост, волосами.

Впрочем, уже тогда у артистки был фирменный стиль. Она выступала с макияжем, а ее губы были накрашены красной помадой.

"Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает! Мечтаем смело!" – подписала видео Кароль.

Поклонники звезды были приятно удивлены. Они отметили, что уже тогда Тина была настоящей звездой и имела легендарный голос.

Легендарный голос!

Уже в те юные годы сияла ярче всех!

Звезда, уже тогда было видно!

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