Тина Кароль показала, как 14-летней с длинными русыми волосами выступала под настоящим именем

Украинская певица Тина Кароль начала выступать на сцене еще совсем в юном возрасте.
Исполнительница Тина Кароль поделилась архивным видео.
В своем Instagram артистка показала, как выступала на сцене в 14-летнем возрасте. На сцене юная певица исполнила песню – "Твоя мелодія".
На видео артистку просто не узнать. Тина Кароль, которая еще не имела сценического имени и была Татьяной Либерман, выступала в черном латексном платье и с длинными русыми, собранными в хвост, волосами.
Впрочем, уже тогда у артистки был фирменный стиль. Она выступала с макияжем, а ее губы были накрашены красной помадой.
"Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает! Мечтаем смело!" – подписала видео Кароль.
Поклонники звезды были приятно удивлены. Они отметили, что уже тогда Тина была настоящей звездой и имела легендарный голос.
- Легендарный голос!
- Уже в те юные годы сияла ярче всех!
- Звезда, уже тогда было видно!
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