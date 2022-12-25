Тина Кароль показала, как готовит праздничный ужин с 14-летним сыном

Певица Тина Кароль поделилась семейными кадрами с подросшим сыном Вениамином.

Рождественский вечер звездная мамочка и ее сын провели вместе. В сторис в Instagram Тина в домашних одеждах показала, как они с Вениамином готовили праздничный ужин.

Сын Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В праздничном меню семьи на Рождество была ароматная запеченная курица. А также 14-летний Вениамин сделал салат.

Сын Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Также Тина добавила совместное фото с Вениамином, на котором хорошо видно, как подрос парень и как сильно стал похож на своего отца.

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что певица редко делится общими кадрами с сыном, ведь он учится в Великобритании. В ноябре Тина приезжала в Вениамин на празднование дня рождения.

Напомним, что Вениамин родился в браке Тины Кароль с украинским продюсером Евгением Огиром. В 2013 году Евгений в 33-летнем возрасте умер от рака желудка.

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