Тина Кароль показала, как провела свой январь: с пирожными и стойкой на подбородке

Артистка поделилась с фанами, как прошел ее первый месяц года.
Украинская певица Тина Кароль всегда откровенна со своими поклонниками и не редко делится с ними подробностями своей жизни.
Вот и на этот раз исполнительница решила показать фанам, как прошел ее январь. На странице в Instagram артистка запостила пост с фото и видео, сделанными в течение первого месяца этого года.
На кадрах присутствуют фрагменты с досуга Кароль, как, к примеру, почитать книгу или полакомиться пирожным. Также артистка показала, как тренируется, и продемонстрировала тяжелый элемент, где стоит вверх ногами, опираясь на подбородок.
Для просмотра фото и видео листайте вправо
Поклонники с удовольствием восприняли такой пост кумира: "красивая, можно побольше таких постов", "фото невероятные, такие живые", "душевный январь вышел", "как давно я не видела у Тины таких простых и красивых фото".
Читайте также: