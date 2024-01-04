Тина Кароль показала, как с 15-летним сыном в Карпатах на лыжах катается и ходит по снегу босиком

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками, как проводит отпуск вместе со своим 15-летним сыном Вениамином.

Звезда вместе с Веней наслаждается отдыхом в Карпатах, о чем сообщила подписчикам в сторис своей страницы в Instagram. Артистка поделилась атмосферными живописными кадрами заснеженных гор. Также Кароль показала, как они с сыном посетили этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле, где прогулялись с овцами, примеряли элементы из традиционной гуцульской одежды и полакомились местными вкусностями.

Тина Кароль отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль с сыном в Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, Тина вместе с Вениамином оказались ярыми лыжниками и не отказались от зимнего вида досуга. Не упустила Тина Кароль возможность и продемонстрировать поклонникам, насколько она закаленная. Так, артистка просто босиком вышла на террасу своей гостиницы, устланной слоем снега.

Тина Кароль показала, как с сыном отдыхает в Карпатах

Напомним, не так давно Тина Кароль подняла настроение своим поклонникам, показав, как дурачилась во дворе своего загородного особняка под Киевом. Звезда лепила и бросалась снежками, а потом упала в зимний сугроб.

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