Тина Кароль показала, как с 15-летним сыном в Карпатах на лыжах катается и ходит по снегу босиком

Исполнительница устроила себе короткий отпуск.
Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками, как проводит отпуск вместе со своим 15-летним сыном Вениамином.
Звезда вместе с Веней наслаждается отдыхом в Карпатах, о чем сообщила подписчикам в сторис своей страницы в Instagram. Артистка поделилась атмосферными живописными кадрами заснеженных гор. Также Кароль показала, как они с сыном посетили этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле, где прогулялись с овцами, примеряли элементы из традиционной гуцульской одежды и полакомились местными вкусностями.
Кроме того, Тина вместе с Вениамином оказались ярыми лыжниками и не отказались от зимнего вида досуга. Не упустила Тина Кароль возможность и продемонстрировать поклонникам, насколько она закаленная. Так, артистка просто босиком вышла на террасу своей гостиницы, устланной слоем снега.
Напомним, не так давно Тина Кароль подняла настроение своим поклонникам, показав, как дурачилась во дворе своего загородного особняка под Киевом. Звезда лепила и бросалась снежками, а потом упала в зимний сугроб.
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