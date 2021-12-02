Тина Кароль показала, как снимали ее клип на песню "Двойной рай"

Тина Кароль показала, как снимали ее клип на песню "Двойной рай"

Артистка выпустила making of работы.

Украинская певица Тина Кароль "пустила" поклонников на съемочную площадку одного из своих последних клипов на песню "Двойной рай".

На видохостинге YouTube звезда поделилась making of этой работы и позволила поклонникам понаблюдать за творческим процессом.

Однако это не единственный подарок от исполнительницы. Так, Тина объявила о концертном туре по Украине. Кароль представит программу под названием "Красиво", в которую войдут как новые песни, так и уже знакомые многим хиты.

Вместе с тем знаменитость поделилась кадрами из новой фотосессии, приуроченной к грядущим концертам.

"Соскучилась за вами в унисон, мои свои! До встречи на праздничных зимних концертах", — обратилась к фанатам артистка.

Послушать певицу в Киеве можно будет 7 января во Дворце "Украина", также Тина выступит 8 января в Запорожье, 9 января в Харькове, 10 января в Полтаве и 11 января во Львове.

Сольная программа Тины Кароль будет проникнута свежим дыханием электронной музыки из альбома "Красиво" и меланхолической лирикой нового альбома "Двойной рай". На концерте также прозвучат знаменитые треки поп-дивы.

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