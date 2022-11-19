Тина Кароль показала, как вырос ее сын, и поздравила его с 14-летием: "Брат и сестра"

Исполнительница встретилась со своим ребенком.
Украинская певица Тина Кароль, которая находится с благотворительным туром в Европе, встретилась со своим сыном Вениамином, который учится в Великобритании.
Звездная мама приехала к парню, чтобы поздравить его с днем рождения. 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет. В своем Telegram-канале Кароль опубликовала коллаж с сыном. Фотографии были сделаны во время празднования 14-летия Вениамина в тесном семейном кругу.
На фото Тина изображена с сыном на фоне шариков с цифрами "14" и лентой happy birthday. Также кадры были сделаны в кафе, где мать и сын провели праздник.
"Брат и сестра", – коротко прокомментировала фотографии Кароль.
Поклонники звезды, в свою очередь, отметили, как быстро Вениамин повзрослел: "как он вырос! Вы такие милые", "еще 2-3 года и будет не просто брат и сестра, а брат и младшая сестра", "русть будет счастливым, здоровым и настоящей опорой для мамы".
Напомним, что Вениамин Огир сын Тины Кароль от украинского продюсера Евгения Огира. В 2013 году Евгений в 33-летнем возрасте умер от рака желудка.
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