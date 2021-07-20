Тина Кароль показала подросшего сына-копию мужа

Вениамин растет очень умным мальчиком.

Украинская певица Тина Кароль, которая продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен, похвасталась подросшим сыном Вениамином.

Сейчас парню 12 лет и он растет очень любознательным и умным. Так, на фан-странице в Instagram исполнительницы появилось видео, на котором она разговаривает с Веней о книге, которую он собирается читать.

"Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи. Эта книга о том, что он находит мальчика, которому помогает жить, но он узнает, что у мальчика есть секрет, тайна. Я пока не знаю, что за тайна. Я буду читать", — сообщил Вениамин.

Отметим, что эта книга, которую читает парень, на английском языке и там немало страниц.

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Напомним, не так давно Тина Кароль впервые показала клип, который сняла 10 лет назад. Видео было отснято на трек "Микроволновка".

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