Тина Кароль показала подросшего сына-копию мужа

Вениамин растет очень умным мальчиком.
Украинская певица Тина Кароль, которая продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен, похвасталась подросшим сыном Вениамином.
Сейчас парню 12 лет и он растет очень любознательным и умным. Так, на фан-странице в Instagram исполнительницы появилось видео, на котором она разговаривает с Веней о книге, которую он собирается читать.
"Я буду читать книгу о Леонардо да Винчи. Эта книга о том, что он находит мальчика, которому помогает жить, но он узнает, что у мальчика есть секрет, тайна. Я пока не знаю, что за тайна. Я буду читать", — сообщил Вениамин.
Отметим, что эта книга, которую читает парень, на английском языке и там немало страниц.
Поклонники признались, что восхищены тем, что интересует парня в 12 лет
- Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы
- Ой как возмужал! Вылитый отец!
- Веня так вырос! Такие темы его, не детские, интересуют
Напомним, не так давно Тина Кароль впервые показала клип, который сняла 10 лет назад. Видео было отснято на трек "Микроволновка".