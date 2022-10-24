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Тина Кароль показала редкие фото с подросшим сыном, с которым побывала в штаб-квартире ООН

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Тина Кароль показала редкие фото с подросшим сыном, с которым побывала в штаб-квартире ООН

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Певица вместе с сыном приехала в Нью-Йорк.

Украинская исполнительница Тина Кароль показала, как проводит время с сыном.

В частности, у 13-летнего Вениамина сейчас каникулы в английской школе. Поэтому это парень проводит вместе со звездной мамой. Вместе они отправились в Нью-Йорк, где сходили на экскурсию в штаб-квартиру ООН.

Как намекнула Кароль, ее 13-летний сын уже выбрал, чем планирует заниматься после окончания учебы. Судя по подписи, которую Тина оставила под фото, Вениамин хочет посвятить себя политике или дипломатии.

Тина Кароль с сыном / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль с сыном / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Все, что в жизни случается — это связь. Этот зал — колыбель важных решений для мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастливой. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать! – поделилась исполнительница.

Тина Кароль с сыном и Сергеем Кислицей, постоянным представителем Украины в ООН / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль с сыном и Сергеем Кислицей, постоянным представителем Украины в ООН / Фото: t.me/tinakarolofficial

Кстати, для экскурсии в штаб-квартиру ООН Вениамин выбрал патриотическую футболку. На ней изображено сердце в сине-желтых цветах.

Сын Тины Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Сын Тины Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, недавно Тина Кароль немного поделилась секретом своей стройности. Исполнительница показала, чем питается, чтобы безупречно выглядеть.

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