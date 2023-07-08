Тина Кароль показала редкое фото 14-летнего сына-красавца от Евгения Огира

Сегодня, 8 июля, в Украине празднуют День семьи. По этому случаю певица Тина Кароль поделилась редким фото с близкими людьми.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила фотографию, на которой изображена в компании своего 14-летнего сына Вениамина от покойного мужа, продюсера Евгения Огира.

На фото улыбающаяся Тина предстает без макияжа, ее обнимает сын, а вместе с ними на фотографии изображена еще одна женщина. Фаны предположили, что это женщина, в семье которой живет Вениамин в Великобритании.

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Как известно, мальчик живет и учится в Великобритании с 7-летнего возраста. Как ранее рассказывала Кароль, там он живет в украинской семье, которая очень хорошо к нему относится и радует украинскими национальными блюдами.

Напомним, недавно Тина Кароль впервые откровенно рассказала, что ее отец Григорий Либерман за всю карьеру артистки ни разу не был на ее концерте. Говоря это, исполнительница не сдержала слез.

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