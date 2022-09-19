Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Сегодня, 19 сентября, мама исполнительницы Тины Кароль отмечает день рождения.

Светлане Андреевне исполняется 62 года. Поэтому звездная дочь поздравила маму в эфире телемарафона, а впоследствии и в своих соцсетях.

В частности, на странице в Facebook Кароль опубликовала редкое фото, на котором позировала перед камерой с мамой и страшим на четыре года братом Станиславом. В руках Светлана Андреевна держала букет желтых тюльпанов.

Тина Кароль с братом и мамой / Фото: facebook.com/tina.karol

"С днем рождения, мама!" – поздравила маму с праздником Кароль.

Фанаты исполнительницы тоже присоединились к поздравлениям. Они написали немало теплых слов Светлане Андреевне:

Уважаемая Светлана Андреевна примите искренние поздравления с днем рождения. Будьте всегда счастливы, радостны и удовлетворены успехами своих детей и внука. Теплого вам всем семейного уюта. God bless yours!

Поздравляем! Мира и здоровья! Спасибо за дочь! Любим всем сердцем!

Поздравляю! Здоровья, счастья, любви, пусть все мечты сбываются! И мирное небо над головой!

Читайте также: