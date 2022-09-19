Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

В семье украинской певицы Тины Кароль праздник.
Сегодня, 19 сентября, мама исполнительницы Тины Кароль отмечает день рождения.
Светлане Андреевне исполняется 62 года. Поэтому звездная дочь поздравила маму в эфире телемарафона, а впоследствии и в своих соцсетях.
В частности, на странице в Facebook Кароль опубликовала редкое фото, на котором позировала перед камерой с мамой и страшим на четыре года братом Станиславом. В руках Светлана Андреевна держала букет желтых тюльпанов.
"С днем рождения, мама!" – поздравила маму с праздником Кароль.
Фанаты исполнительницы тоже присоединились к поздравлениям. Они написали немало теплых слов Светлане Андреевне:
- Уважаемая Светлана Андреевна примите искренние поздравления с днем рождения. Будьте всегда счастливы, радостны и удовлетворены успехами своих детей и внука. Теплого вам всем семейного уюта. God bless yours!
- Поздравляем! Мира и здоровья! Спасибо за дочь! Любим всем сердцем!
- Поздравляю! Здоровья, счастья, любви, пусть все мечты сбываются! И мирное небо над головой!
Читайте также: