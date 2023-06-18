Тина Кароль показала редкое фото с отцом и рассекретила, как он ее мило называет

Украинская певица Тина Кароль показала нежное фото со своим папой и призналась, как он ее мило называет дома.

Снимок с родным человеком исполнительница опубликовала в Instagram-stories. На фото счастливая Тина прижалась к Григорию Самойловичу и улыбалась в объектив фотокамеры. Исполнительница поздравила папу с Днем отца и отметила, что для каждой девушки – это сверхважная фигура.

"С Днем отца. Отец для девушек – это сверхважная фигура, которая ассоциируется с доверием и крепостью духа. Папа, папочка, здоровья!" – написала Кароль.

Тина Кароль с папой / Фото: instagram.com/tina_karol

Исполнительница оставила подпись – "всегда твоя привередливая озорница". Таким образом, артистка рассекретила, что именно так называет дома ее папа.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua публиковала подборку, где собрала поздравления от звезд с Днем отца. Знаменитости адресовали всем отцам немало теплых и приятных слов с пожеланиями.

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