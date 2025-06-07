- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 387
- Время на прочтение
- 1 мин
Тина Кароль показала себя в начале карьеры, где ее просто не узнать
Артистка порадовала фанов архивными фото.
Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников, как выглядела в юности.
Так, артистка в соцсети Threads обнародовала снимки, на которых предстает в период начала своей карьеры. Хотя Кароль не уточнила точного года, когда сделали фото, но стилистика говорит сама за себя. Узкие джинсы с заниженной талией, прозрачный топ на тонких бретельках и мелированные пряди - стильный лук начала 2000-х. Именно тот период стал знаковым для певицы, ведь тогда она успешно начинала покорять большую сцену.
Тина не стала подписывать архивные фото, но вместо нее это сделали поклонники. Они оставили для артистки немалое количество комплиментов.
Прекрасная
Красавица
М - молодость
Сейчас певица в свои 40 лет уже уверенно покоряет шоу-бизнес и значительно изменилась как внешне, так и внутренне. В частности, ранее Кароль делилась, что с недавних пор колет ботокс и следит за весом, следуя нескольким главным правилам.
Напомним, недавно певец Олег Шумей раскрыл правду о сотрудничестве с Тиной Кароль и что их связывает сейчас.