Тина Кароль показала себя в начале карьеры, где ее просто не узнать

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль ошеломила поклонников, как выглядела в юности.

Так, артистка в соцсети Threads обнародовала снимки, на которых предстает в период начала своей карьеры. Хотя Кароль не уточнила точного года, когда сделали фото, но стилистика говорит сама за себя. Узкие джинсы с заниженной талией, прозрачный топ на тонких бретельках и мелированные пряди - стильный лук начала 2000-х. Именно тот период стал знаковым для певицы, ведь тогда она успешно начинала покорять большую сцену.

Тина Кароль в юности / © instagram.com/tina_karol

Тина Кароль в юности / © instagram.com/tina_karol

Тина не стала подписывать архивные фото, но вместо нее это сделали поклонники. Они оставили для артистки немалое количество комплиментов.

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Прекрасная

Красавица

М - молодость

Сейчас певица в свои 40 лет уже уверенно покоряет шоу-бизнес и значительно изменилась как внешне, так и внутренне. В частности, ранее Кароль делилась, что с недавних пор колет ботокс и следит за весом, следуя нескольким главным правилам.

Напомним, недавно певец Олег Шумей раскрыл правду о сотрудничестве с Тиной Кароль и что их связывает сейчас.