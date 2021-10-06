Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки, которые помогают ей оставаться в форме

Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки, которые помогают ей оставаться в форме

Артистка тренируется в любую свободную минуту.

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам, как проходят ее тренировки.

Артистка занимается спортом в любую свободную минуту, поэтому имеет не абы какую гибкость и выносливость. На своем Youtube канале исполнительница опубликовала ролик, в который вошли кадры со спортивной тренировки звезды.

Поклонники увидят, как Кароль занимается йогой, демонстрируя зрителям свою отличную растяжку. А под песни из своего нового альбома певица у себя дома прыгает на скакалке. Вероятно, так она тренирует дыхание и выносливость для работы в шоу.

Кроме того артистка показала, как катается на велосипеде с сыном Вениамином, занимается йогой на природе и многое другое.

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