Тина Кароль показала своих родителей и поздравила их с "перламутровой" свадьбой

Тина Кароль показала своих родителей и поздравила их с "перламутровой" свадьбой

Родители звезды вместе уже 42 года.

Украинская певица Тина Кароль, которая на День Независимости ошеломила силой голоса во время пения с Андреа Бочелли, рассказала о празднике в ее семье.

Оказывается, сегодня, 26 августа, родители звезды празднуют 42-летие со дня свадьбы, которое в народе еще называют "перламутровой". В сторис своей страницы в Instagram исполнительница поделилась архивным снимком с торжества ее родителей.

На снимке отец и мать знаменитости изображены в свадебных нарядах — мать позирует в белоснежном платье с украшением и фатой на голове, отец — в черном костюме, белой рубашке с черной бабочкой.

Родители Тины Кароль / instagram.com/tina_karol

"42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви!" — подписала фото Тина.

Напомним, несколько лет назад Тина Кароль разговорилась о воспитании своего сына Вениамина. В то же время исполнительница призналась, что никогда не поднимала на ребенка руку, поскольку помнит до сих пор, как сама получала от родителей.

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