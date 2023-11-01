Тина Кароль показала свой дом, в котором жила в Ивано-Франковске, и место, где продавала семечки

Украинская певица Тина Кароль показала школу, в которой училась, и дом, где жила в Ивано-Франковске.

У себя в TikTok звезда опубликовала видео из Ивано-Франковска, где прошло все ее детство и юность. Родной город артистка посетила с концертом. Воспользовавшись случаем, Кароль побывала в знаковых для себя местах. В видео знаменитость признается: все эти годы она здесь не была.

В ролике 38-летняя певица показывает, где зарабатывала свои первые деньги, продавая семечки. Побывала она и во дворе школы 22, где вспомнила несколько смешных историй. И, конечно, приехала в родной двор, где когда-то ребенком жила и играла на качелях.

Тина Кароль показала места своего детства, которое провела в Ивано-Франковске

Реакция исполнительницы на места, где она провела свое детство, растрогала ее поклонников:

Такое солнышко, такая милая и искренняя. Тина Григорьевна, вы лучшая девушка в мире

Очень трогательно, такие искренние эмоции. Навсегда наше детство в нашей памяти

Такое атмосферное видео

Напомним, ранее мы рассказали о личной жизни Тины Кароль. С кем у артистки были романы, кто изменил исполнительнице и действительно ли у звезды отношения с известным хореографом – читайте в нашем материале.

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