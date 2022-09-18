Тина Кароль показала свою домашнюю любимицу Джевелину: "Я тебя лю"

Так, как выяснилось, у Тины Кароль дома живет кошка. Как ранее рассказывала артистка, животное она нашла на улице несколько лет назад.

Все это время Тина называла домашнюю любимицу Котя, впрочем, недавно Кароль окрестила свою кошку Джевелиной.

Свежими фотографиями с кошкой Кароль поделилась в своем Telegram-канале. Исполнительница запостила снимки, на которых изображена с животным во дворе своего дома. Тина нежно обнимает домашнюю любимицу, позирует с ней на земле в собственном саду. "Я тебя лю", — подписала фото с котом Кароль.

Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Также Кароль показала, как Джевелина залезла в умывальник в ванне.

Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Кроме того, кошка помогает звездной хозяйке и новые хиты записывать. Так, Кароль поделилась видео, на котором кошка залезла к ней на руки, пока артистка делает запись композиции.

Напомним, недавно Тина Кароль призналась, что съемки нового клипа на песню "Вільні. Нескорені" для нее оказались еще тем испытанием. Артистка поделилась, что разревелась на съемках, едва не получила ожоги и безумно замерзла в Кварцовом карьере Харьковской области, где проходили съемки.

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