Тина Кароль показала свою первую фотосессию в центре Киева после начала войны

Певица Тина Кароль прогулялась по городу и сделала несколько удачных фото.
Исполнительница Тина Кароль вернулась в Киев после того, как побывала в разных уголках мира с концертами в поддержку Украины.
Как рассказала певица в своем Instagram, впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом. Фотографиями с прогулки звезда поделилась на странице в соцсети.
"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.
Для прогулки по городу исполнительница выбрала синий костюм с брюками и жилеткой от украинского бренда Мazini, а также черные туфли на каблуке.
Нежная фотосессия певицы пришлась по душе ее поклонникам, поэтому в комментариях Кароль получила множество комплиментов от фанатов.
- Тина, ты красавица!
- Так приятно видеть вас дома!
- Невероятно! Такая милая улыбка!
- Просто нереальная красота!
Напомним, что на днях певица Тина Кароль спела для украинских бойцов на передовой.
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