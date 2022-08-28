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Тина Кароль показала свою первую фотосессию в центре Киева после начала войны

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Тина Кароль показала свою первую фотосессию в центре Киева после начала войны

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль прогулялась по городу и сделала несколько удачных фото.

Исполнительница Тина Кароль вернулась в Киев после того, как побывала в разных уголках мира с концертами в поддержку Украины.

Как рассказала певица в своем Instagram, впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом. Фотографиями с прогулки звезда поделилась на странице в соцсети.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулки по городу исполнительница выбрала синий костюм с брюками и жилеткой от украинского бренда Мazini, а также черные туфли на каблуке.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Нежная фотосессия певицы пришлась по душе ее поклонникам, поэтому в комментариях Кароль получила множество комплиментов от фанатов.

  • Тина, ты красавица!
  • Так приятно видеть вас дома!
  • Невероятно! Такая милая улыбка!
  • Просто нереальная красота!

Напомним, что на днях певица Тина Кароль спела для украинских бойцов на передовой.

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