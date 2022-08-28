Тина Кароль показала свою первую фотосессию в центре Киева после начала войны

Певица Тина Кароль прогулялась по городу и сделала несколько удачных фото.

Исполнительница Тина Кароль вернулась в Киев после того, как побывала в разных уголках мира с концертами в поддержку Украины.

Как рассказала певица в своем Instagram, впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом. Фотографиями с прогулки звезда поделилась на странице в соцсети.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.

Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулки по городу исполнительница выбрала синий костюм с брюками и жилеткой от украинского бренда Мazini, а также черные туфли на каблуке.

Фото: instagram.com/tina_karol

Нежная фотосессия певицы пришлась по душе ее поклонникам, поэтому в комментариях Кароль получила множество комплиментов от фанатов.

Тина, ты красавица!

Так приятно видеть вас дома!

Невероятно! Такая милая улыбка!

Просто нереальная красота!

Напомним, что на днях певица Тина Кароль спела для украинских бойцов на передовой.

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